Fußball in Rostock : FC Hansa II setzt sich mit 3:0 beim FC Mecklenburg Schwerin durch

Es sei ein „sehr klares Spiel auf ein Tor“ gewesen, meinte Trainer Kevin Rodewald. Der Rostocker FC musste in der Oberliga wegen Corona zwangspausieren. Die Bundesliga-A- und -B-Junioren des FC Hansa siegten auswärts.

Rostock | Die Fußballer des FC Hansa II (13./23 Punkte) fuhren am Sonnabend mit dem 3:0 beim FC Mecklenburg Schwerin (12./21) ihren sechsten Saisonsieg in der Oberliga Nordost/Nord ein. Die Rostocker knüpften an die gute Vorstellung aus dem Spiel gegen den SC Staaken (1:1) an. Nach torloser erster Halbzeit war es Nick Stepantsev, der die Gäste mit seinem zehnte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.