Fußball in Rostock : „Zweite“ des FC Hansa steht nicht da, wo sie sich selber sieht

Für Hansa II geht es am Sonnabend, dem 5. Februar, beim Ludwigsfelder FC wieder um Punkte in der Oberliga Nordost/Nord. Die Generalprobe bestritten die Rostocker mit einem 1:1 bei Liga-Kontrahent Greifswalder FC.

Rostock | Für den FC Hansa Rostock II (12./16 Punkte) geht es am Sonnabend, dem 5. Februar, beim Ludwigsfelder FC (11./17) weiter. Im ersten Teil der Saison gab es für die Mannschaft Licht und Schatten. Nach bislang 13 Spielen (vier Siege, vier Remis, fünf Niederlagen) befindet sie sich im unteren Tabellenmittelfeld. Noch bis zum 4. Februar läuft die NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung „Wir stehen nicht da, wo wir uns sehen, aber das schlechte bis unkonzentrierte Verhalten bei Standards hat uns sehr viele Punkte gekostet. Jetzt freuen wir uns einfach, dass wir wieder loslegen können, und arbeiten daran, uns zu verbessern“, teilte Trainer Kevin Rodewald mit. Nick Stepantsev ist zweitbester Torjäger der Liga Mit neun Treffern ist Youngster Nick Stepantsev zweitbester Torjäger der Liga und einer der Lichtblicke beim FC Hansa II. „Wir müssen uns bei der Verwertung von Torchancen verbessern und bei Standardsituationen mehr als deutlich steigern. Mit den Leistungen im Gesamten bin ich aber nicht unzufrieden, uns fehlt nur Konstanz. Dass wir so wenige Punkte haben, ist nicht gut, aber die Erfahrungen aus der Hinrunde werden die Jungs voranbringen“, ist Kevin Rodewald überzeugt. Bisherige Ergebnisse: Charlottenburger FC Hertha 06 (Heimspiel) 4:1, Brandenburger SC Süd 05 (auswärts) 3:1, nach mehrwöchiger Corona-Quarantäne-Pause Rostocker FC (A) 1:3, Greifswalder FC (A) 1:1, Torgelower FC Greif (A) 4:4, TSG Neustrelitz (A) 1:2, 1. FC Lok Stendal (H) 0:4, Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin (A) 0:2, MSV Pampow (H) 4:0, MSV 1919 Neuruppin (A) 2:4, Steglitzer FC Stern 1900 (H) 2:0, BSV Eintracht Mahlsdorf (A) 2:2, RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf (H) 2:2 Torschützen: Nick Stepantsev 9, Mike Bachmann 5, Julian Hahnel 3, Theo Martens 2, Benno Dietze 1, Henry Haufe 1, Mahir Huber 1, Rocco Häufglöckner 1, Moritz Rosenberg 1, Alessandro Schulz 1, Sascha Schünemann 1 Zwar kein schönes Spiel, aber 1:1 beim Greifswalder FC In seinem letzten Test vor der Wiederaufnahme der Punktspiele erreichte der FC Hansa II beim Liga-Kontrahenten und Spitzenteam Greifswalder FC ein 1:1 (1:1). Gäste-Trainer Kevin Rodewald: „Das war an sich kein schönes Spiel, weil bei uns und Greifswald viel über zweite Bälle und Umschaltaktionen lief. Zum Ende der ersten Halbzeit und auch zum Ende der Partie waren wir dem 2:1 näher, hatten viele Ballgewinne, die wir dann aber nur unsauber ausspielten. Da waren wir teilweise zu kompliziert und ließen Klarheit vermissen. Ansonsten war es aber absolut okay, zumal unsere Personalsituation nicht die beste ist, wir allein vier U19-Spieler dabei hatten. Wir haben jedoch das Beste daraus gemacht. Es ist aktuell eine gewisse Personal-Lotterie, da du nie genau weißt, wer dabei sein kann und wer nicht – das betrifft momentan aber natürlich alle.“ FC Hansa II: Gaedtke (46. Kurth) – Häufglöckner, Willms, Dietze, Kmiecik, Steinicke (46. Zajac), Rosenberg, Ruschke, Bachmann (46. Dei), Hahnel, Stepantsev Tore: 0:1 Julian Hahnel (3.), 1:1 Appiah (32.) B-Junioren beim 1. FC Magdeburg vom 2:0 zum 2:4 Die B-Junioren des FC Hansa aus der Bundesliga Nord/Nordost mussten am Sonnabend beim Tabellenführer der Regionalliga Nordost, dem 1. FC Magdeburg, eine 2:4-Testspiel-Niederlage hinnehmen. Dabei hatte es für die Rostocker sehr gut begonnen, als Mahdi Mohammadi mit einem Doppelschlag (5. und 7. Minute) für eine 2:0-Führung sorgte. Gäste-Trainer Tobias Sieg: „Trotz dezimierter Kader auf beiden Seiten und Windlotterie war es ein insgesamt guter Test, der uns noch mal ganz klar die Punkte aufgezeigt hat, an denen wir arbeiten müssen.“ Nächsten Sonnabend ist bei Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg ein weiteres Testspiel angesetzt. FC Hansa: Karsten – Schmitt, Hauer, Kelm, Mohammadi, Maltz, Bauer, Szybora, Labenz, Fürstenau, Akogo Tore: 0:1 Mahdi Mohammadi (5.), 0:2 Mohammadi (7.), 1:2 (27.), 2:2 (36.), 3:2 (48.), 4:2 (51.) ...

