Leichtathletik : Fast 100 Teilnehmer sind beim Auftakt des KÜBO-Cups dabei

Mit dem „Night Run“ startete die neue Laufserie im Ostseebad Kühlungsborn.

Kühlungsborn | Die Wolff's standen im Doppelpack beim zum neuen KÜBO-Cup gehörenden Night Run in Kühlungsborn auf dem höchsten Podest. Barbara vom SV Warnemünde entschied im Lauf über fünf Kilometer die Wertung der Altersklasse W 80 nach 45:26 Minuten für sich, während der im TC FIKO organisierte Gerhard in der gleichen Altersklasse der Herren den „Zehner“ in 1:12:0...

