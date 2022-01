Football-Weltmeisterschaft 2023 : Ausrichtung der WM in Rostock ist an Bedingungen geknüpft

Seit Mitte Dezember ist klar, dass die Football-Weltmeisterschaft 2023 in Deutschland ausgetragen wird. Spiele könnten auch in Rostock stattfinden – dafür müssen aber noch viele Voraussetzungen geschaffen werden.

Rostock | Es soll das sportliche Großereignis 2023 in Rostock werden. Zum zweiten Mal nach 2003 wird die Football-Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden. Und als der deutsche American Football Verband zwecks einer möglichen Austragung auch in der Hansestadt auf Jens Putzier zukam, war der Geschäftsführer der Rostock Griffins sofort Feuer und Flamme für d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.