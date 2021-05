American Football : Die Rostock Griffins fiebern dem Saisonstart entgegen

Der Zweitligist geht seinen neuen Headcoach Markus Grahn in die neue Spielzeit und freut sich nach anderthalb Jahren Pause auf den Auftakt gegen die Lübeck Cougars.

Rostock | Mit einem Heimspiel gegen den Nordrivalen Lübeck Cougars starten am kommenden Sonnabend um 16 Uhr die Rostock Griffins in die Saison 2021 in die German Football League 2 Nord (GFL 2 Nord). Zuschauer sind zum Auftakt im Leichtathletikstadion noch nicht zugelassen, der Club bietet aber einen Livestream an. „Wenn wir einen machen, dann einen hochwertigen...

