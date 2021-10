Eishockey in Rostock : Fünfte Pleite im fünften Spiel in der Oberliga Nord für den REC

Auch beim Krefelder EV 81 gab es ein frühes Gegentor. Diesmal schlug es nach 85 Sekunden ein. Nach dem 1:4 starteten die Gäste zwar eine Aufholjagd, schafften durch Combs und Maylan aber nur noch den Anschluss.

Rostock | Fünfte Pleite im fünften Spiel in der Oberliga Nord: Mit 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) unterlagen die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs am Sonntag beim Krefelder EV 81. Um 7.30 Uhr war die Mannschaft zu Hause aufgebrochen – und brauchte aufgrund von Staus etc. acht Stunden für die knapp 580 Kilometer! Nach dem 3:6 gegen die Herner EV Miners hatte Traine...

