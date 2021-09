Fußball in Rostock : Wieder gilt es für den RFC, das Ergebnis im Rahmen zu halten

Nach dem 0:9 im Duell mit Türkiyemspor Berlin in der Regionalliga Nordost sind die Frauen des Rostocker FC auch im DFB-Pokal am Sonntag ab 14 Uhr gegen den Zweitligisten SV Henstedt-Ulzburg klarer Außenseiter.

Rostock | Nächster dicker Brocken für die Fußballerinnen des Rostocker FC: Am Sonntag ab 14 Uhr treffen sie am Damerower Weg in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den SV Henstedt-Ulzburg, Dreizehnter und Vorletzter der 2. Bundesliga. „Die werden auf dem gleichen Niveau antreten wie zuletzt Türkiyemspor Berlin bei unserer 0:9-Niederlage in der Regionalliga“...

