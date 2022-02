Fußball-Oberliga : Der Rostocker FC trifft im Landesderby auf Mecklenburg Schwerin

Der RFC will nach der 2:3-Pleite in Staaken wieder zurück in die Erfolgsspur und seinen Platz in der Spitzengruppe verteidigen.

Rostock | Für Fußball-Oberligist Rostocker FC sah es am vergangenen Wochenende beim SC Staaken lange Zeit gut aus. Der RFC führte durch einen Doppelschlag von Pieter-Marvin Wolf mit 2:0. Doch in der zweiten Hälfte drehte sich das Spiel komplett und die Gäste mussten noch drei Gegentreffer hinnehmen – verloren 2:3. Zuvor hatte der Rostocker FC einen blendenden W...

