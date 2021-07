Nachwuchsfußball : A-Junioren des FC Hansa Rostock starten in die Vorbereitung

Die U 19 des FC Hansa um Trainer Uwe Ehlers bereitet sich seit Montag auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vor.

Rostock | Für die A- und B-Junioren des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock erfolgte am Montag der Start in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22, den beide Teams in der Bundesliga, der höchsten Spielklasse Deutschlands absolvieren werden. „Wir haben diesen Aufstieg gerne mitgenommen und freuen uns darüber natürlich. Wir waren zum Zeitpunkt des Abbruchs ...

