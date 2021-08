Fußball in Rostock : Schon nach einer Viertelstunde ist die Entscheidung gefallen

Die Frauen des Rostocker FC kassieren früh drei Gegentore und unterliegen am Sonntag in Markkleeberg zum Saisonauftakt der Regionalliga Nordost am Ende mit 0:4 beim SV Eintracht Leipzig Süd.

Rostock | Die Fußballerinnen des Rostocker FC verloren am Sonntag zum Saisonauftakt der Regionalliga Nordost mit 0:4 (0:3) beim SV Eintracht Leipzig Süd. Die Entscheidung im Sportpark „Camillo Ugi“ in Markkleeberg war praktisch bereits nach einer Viertelstunde gefallen. Trainer Robert Fölsch: „Zwei Gegentore nach Ecken, ein individueller Fehler, und schon wa...

