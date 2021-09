Rudern in Rostock : Der gesteuerte Mix-Vierer des ORC gewinnt den Bundeswettbewerb

Conrad Hempfling, Anni Köhler, Marten Oswald und Antonia Lenkeit sowie Steuermann Ben Härtel fahren in Salzgitter zum größten Erfolg, den man in ihrem Alter erkämpfen kann. Das gesamte MV-Team zeigt eine prima Leistung.

Rostock | Der gesteuerte Mix-Vierer des Olympischen Ruder-Clubs hat beim 52. Bundeswettbewerb in Salzgitter Gold gewonnen! 366 Sportler/innen in 141 Booten nahmen an dem Event teil, das unter Pandemiebedingungen stattfand. Das heißt, es durfte nur die Altersklasse 13/14 und lediglich ein Boot pro Disziplin und Bundesland (statt normal zwei) starten. Die K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.