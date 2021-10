Judo in Rostock : Wichtig ist, beim nächsten Mal wieder mit neuem Mut anzutreten

Annika Würfel vom VfK Bau muss beim Grand Slam in Paris nach einem Armhebel ihrer Gegnerin Alesya Kutznetsova abklopfen, aber „das kann schon mal passieren im direkten Übergang in den Boden“, so Trainer Dirk Spörcke.

Rostock | Natürlich war Judoka Annika Würfel vom VfK Bau alles andere als begeistert, dass für sie im Anschluss an ein Freilos bereits nach ihrem ersten Auftritt beim Grand Slam in Paris der Wettstreit in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm vorbei war. „Dabei hatte sie den Kampf gut unter Kontrolle. Im Golden Score (Verlängerung – d. Red.) riskierte sie dann...

