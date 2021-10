Fußball in und um Rostock : Die große Übersicht von den Nachholspielen im Kreis Warnow

Am Wochenende wurden sieben offene Partien in den Spielklassen des Kreisverbandes ausgetragen. Das Spitzenduell der Staffel II der Kreisoberliga entschied Tabellenführer SV Pastow II mit 5:0 beim UFC Arminia für sich.

Rostock | In der Staffel I der Kreisoberliga festigte die TSG Neubukow mit einem klaren 5:0 gegen Jürgenshagen die ihre Tabellenführung – 15 Punkte aus fünf Spielen! In der Staffel II bleibt der SV Pastow II nach einem 5:0 beim UFC Arminia Rostock an der Spitze (fünf Spiele/fünf Siege). Der Rostocker FC II schob sich mit einem 4:0 bei der HSG Warnemünde auf ...

