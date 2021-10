Handball in Rostock : Beim Ostsee-Orkan der Empor-B-Jugend sitzt fast jeder Angriff

Mit 50:12 überrollten die Schützlinge von Trainer Tristan Staat in Marienehe den HC Elbflorenz Dresden im Regionalliga-Duell. In der Bundesliga treten die HCE-Junioren am Dienstag bei der SG Flensburg-Handewitt an.

Rostock | Die B-Jugend-Handball-Jungen des HC Empor überrollten den HC Elbflorenz Dresden, gewannen in der Fiete-Reder-Halle Marienehe das Match der Regionalliga Nordost mit 50:12. Die Gastgeber entfachten einen Ostsee-Orkan und schlossen fast jeden Angriff erfolgreich ab. Coach Tristan Staat kommentierte die Partie nicht, zeigte nach dem Abpfiff nur auf die...

