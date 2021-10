Handball in Rostock : Sonnabend geht es auch um die Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern

Während es für die Junioren des HC Empor, beginnend mit dem Spiel beim HC Bremen, nun ernst wird in der Jugend-Bundesliga, treffen die Frauen des Rostocker HC am Sonnabend im Prestigeduell auf den SV Grün-Weiß Schwerin.

Rostock | Nach dem „Vorgeplänkel“ zur Ermittlung der Teams für die Hauptrunden A und B der Handball-Jugend-Bundesliga (JBL) wird es für die Junioren des HC Empor nun ernst. Die Mannschaft von Coach Tobias Seering tritt am Sonntag (15 Uhr) in der Staffel 1 der B-Gruppe beim HC Bremen an. Weitere Kontrahenten sind jeweils mit Hin- und Rückspiel der MTV Lübeck,...

