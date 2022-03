Handball in Rostock : Empor-Junioren werfen noch mal alles rein, doch Wunder bleibt aus

Alles Mögliche gegeben, dennoch unterlagen sie am Sonntag im Rückspiel des Sechzehntelfinales um die Deutsche Jugend-Meisterschaft beim 1. VfL Potsdam mit 27:31. Die erste Partie in eigener Halle endete 25:31.

Rostock | Durch das Ausscheiden in der K.o.-Runde müssen die Schützlinge der Trainer Tobias Seering und Tristan Staat nun versuchen, sich die Startberechtigung für ein weiteres Jahr Bundesliga über den DHB-Pokal zu sichern. Die Rostocker fanden schnell in die Partie, führten durch Treffer von Matti Scheminski (2) und Mika Stolz in der 3. Minute 3:1, doch die...

