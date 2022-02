Handball in Rostock : Junioren des HC Empor ziehen in die K.o.-Runde der Bundesliga ein

Am Sonntag verwandelten die Rostocker mit dem 25:24 bei der JSG HLZ Ahlen gleich den ersten Matchball. Dabei konnten sie sich vor allem bei Schlussmann Victor Malchow bedanken, auf den Verlass war, als es darauf ankam.

Rostock | Die einen lagen enttäuscht am Boden, die anderen tanzten Ringelreihen und skandierten „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ – die Handball-Junioren des HC Empor haben in der Bundesliga den ersten Matchball verwandelt und sind gestern mit einem 25:24 (12:10)-Erfolg bei der JSG HLZ Ahlen in die K.o.-Runde eingezogen. In der Staffel 1 der Hauptrunde B ist den Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.