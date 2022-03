Handball in Rostock : Der HC Empor verliert das Ostsee-Derby mit 24:30

Dritte Pleite in Serie für den Zweitligisten HC Empor Rostock: Mit 24:30 verloren die Ostseestädter in der Stadthallen gegen den VfL Lübeck-Schwartau.

Rostock | Der HC Empor kann nicht mehr gewinnen. Die Rostocker kassierten am Mittwochabend in der Stadthalle im 24. Ostsee-Derby der 2. Handball-Bundeliga gegen den VfL Lübeck-Schwartau mit dem 24:30 (10:14) ihre dritte Niederlage in Folge. In Sachen Klassenerhalt tritt der HCE damit weiter auf der Stelle. Am Sonnabend geht es bei TuS Ferndorf weiter. Um dort e...

