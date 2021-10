Handball in Rostock : Kampf und Spannung pur und am Ende ein gerechtes 26:26-Remis

Es war eine „Schlacht“ zwischen den Aufsteigern in die 2. Bundesliga HC Empor und VfL Eintracht Hagen. Auch Ex-Nationalspieler Wolfgang Böhme meinte: „Dieses Spiel hatte keinen Sieger verdient.“

Rostock | Was für eine Handball-Schlacht zwischen den Aufsteigern zur 2. Bundesliga HC Empor und VfL Eintracht Hagen am Sonntag vor 2078 Zuschauern in der Stadthalle. Kampf und Spannung pur auf beiden Seiten und am Ende ein für beide Teams gerechtes 26:26-Remis (11:11)! „Die Partie hatte nach dem Spielverlauf einfach keinen Sieger verdient. Empor machte in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.