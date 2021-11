Handball in Rostock : Männer des HC Empor lassen die Punkte eindeutig im Angriff liegen

Beim TV Großwallstadt kassieren sie eine 23:27 (11:14)-Niederlage, weil sie die dicksten Möglichkeiten „verdaddelten“ oder erkämpfte Bälle durch technische Fehler einfach wieder hergaben.

Rostock | Es gibt Tage, an denen geht nicht viel. Einen solchen erwischte Handball-Zweitligist HC Empor am Sonnabend beim TV Großwallstadt. Bei der 23:27 (11:14)-Niederlage griff Cheftrainer Till Wiechers mehrfach ganz tief in die Trickkiste, ließ sogar hinten heraus Manndeckung spielen, doch seine Jungs „verdaddelten“ die dicksten Möglichkeiten oder gaben die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.