Handball in Rostock : Was für ein Pech! HC Empor unterliegt ASV Hamm-Westfalen 28:29

Welche Dramatik am Mittwochabend in der Ospa-Arena! Letztlich scheitert Robin Breitenfeldt eine Sekunde vor dem Abpfiff am Gäste-Keeper. Mit großem Kampf hatte sich der HCE nach 17:22 (44.) und 21:25 (51.) herangekämpft.

Rostock | Und so lief die Schlussphase: Robin Breitenfeldt bringt Empor in diesem Krimi aus der 2. Handball-Bundesliga nach 58:02 Minuten auf 28:28 heran. Gäste-Coach Michael Lerscht nimmt 70 Sekunden vor dem Abpfiff Auszeit. Robert Wetzel pariert in klasse Manier, doch weiter Ballbesitz ASV. Jan von Boenigk steigt hoch: 28:29 31 Sekunden vor Ultimo. Der nac...

