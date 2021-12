Handball in Rostock : Die Variante Sieben gegen Sechs greift beim HC Empor

Das waren zwei lebensnotwendige Punkte: Im ersten von drei Heimspielen hintereinander hieß es am Montag in der Ospa-Arena gegen den Tabellenvorletzten der 2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen 32:27 (17:15).

Rostock | Cheftrainer Till Wiechers musste in der wichtigen Partie auf einige Korsettstangen verzichten. Erneut stand in Folge von Armproblemen Routinier Tim Völzke nicht zur Verfügung. Wie zuvor in Emsdetten konnte aus muskulären Gründen auch Keeper Leon Mehler nicht eingesetzt werden. Zudem war Janos Steidtmann noch mit einer Fußverletzung angeschlagen. Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.