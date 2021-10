Handball in Rostock : Empor muss diesmal einer leichten Favoritenrolle gerecht werden

Die Blau-Gelben wollen ihr Heimspiel am Sonnabend ab 16.30 Uhr in der Stadthalle gegen TuS Ferndorf „ziehen“. Geschäftsführer Stefan Güter mahnt jedoch: „Die Aufgabe muss sehr konzentriert angegangen werden.“

Rostock | Erstmals in der laufenden Saison müssen die Handball-Männer des HC Empor (5./6:4 Punkte) in der 2. Bundesliga am Sonnabend (16.30 Uhr Stadthalle) gegen den TuS Ferndorf (19./2:8) beweisen, dass sie auch einer leichten Favoritenrolle gerecht werden können. Dabei sind die Siegerländer trotz Auswärtsniederlagen gegen Hüttenberg (20:31), Emsdetten (23:...

