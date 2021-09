Handball in Rostock : Der SV Warnemünde wird mit dem 12:20 (46.) gnadenlos abgehängt

Auch in der MV-Liga der Männer wird wieder gespielt: Der SVW unterlag bei der TSG Wismar 18:28. Zum Auftakt der Verbandsliga musste die HSG Uni zweimal ran und brachte es auf einen Sieg und eine Niederlage.

Rostock | TSG Wismar – SV Warnemünde 28:18 Zum Auftakt der MV-Liga der Handball-Männer musste der SVW beim Meisterschafts-Mitfavoriten eine herbe 18:28-Niederlage hinnehmen. Die Gäste hielten das Match bis zum 5:6 (20.) offen, hatten dann aber wenig Glück im Abschluss. So landeten vier Bälle am Aluminium des TSG-Tores. Der Start des SVW in den zweiten Spi...

