Handball in Rostock : HC Empor will im Traditions-Duell Negativserie endlich beenden

Rostock contra Eisenach – das ist schlichtweg der Handball-Klassiker des Ostens. Am Sonnabend geht ab 16 Uhr in der Stadthalle die 71. (!) Ausgabe über die Bühne. Ein Sieg muss her nach fünf Niederlagen in Folge!

Rostock | Um das Aufeinandertreffen ranken sich viele Geschichten. So die, als Empor vor 65 Jahren in der Berliner Werner-Seelenbinder-Halle den im Jahr zuvor mit 25:17 über die damalige Motor-Sieben errungenen Titel auch ohne etatmäßigen Keeper – Hans Beier war verletzt, Feldspieler Günter Kikullus hütete das Tor – mit 17:15 (5:9) verteidigte. Noch Mitte de...

