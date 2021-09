Handball in Rostock : Gleich zum Auftakt am Sonntag im Gerüstbauerring das Spitzenspiel

Die Frauen der HSG Uni starten mit Ambitionen in die neue Saison der Landesliga-Staffel West. Dabei haben sie mit dem SV Grün-Weiß Schwerin II sofort eine schwere Aufgabe. Gleich vier Spielerinnen kamen vom Rostocker HC.

Rostock | Gegen den SV Grün-Weiß Schwerin II starten die Handball-Frauen der HSG Uni Rostock am Sonntag um 15.30 Uhr in ihrer Heimhalle im Gerüstbauerring in Groß Klein in die neue Saison der Landesliga, Staffel West – gleich ein, wenn nicht DAS Spitzenspiel. HSG-Trainer Philipp Heidmann stapelt allerdings etwas tief. Wird er nach den Favoriten gefragt, nenn...

