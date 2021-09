Handball in Rostock : RHC hat bei 22:38 in Frankfurt (Oder) nicht die Spur einer Chance

„Wenn das Ergebnis sicher auch um ein paar Treffer zu hoch ausgefallen ist, so war uns der Gegner doch einfach in allen Belangen überlegen“, urteilte Gäste-Trainerin Ute Lemmel nach der Begegnung der 3. Liga.

Rostock | Im vermeintlichen Spitzentreffen in der Staffel B der 3. Liga der Handball-Frauen gab es für den Rostocker HC eine deftige 22:38 (10:20)-Niederlage beim Frankfurter HC. „Uns wurde heute aufgezeigt, wie weit es für unser junges Team noch ist, um in die 2. Bundesliga zu kommen. Frankfurt will eine Klasse höher, demonstrierte uns, wie das gehen soll, ...

