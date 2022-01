Handball in Rostock : Frauen des Rostocker HC testen gegen Buxtehuder SV II

Der Fünfte der Staffel B der 3. Liga mit 12:10 Punkten trifft am Sonntag um 16 Uhr in der Fiete-Reder-Halle Marienehe auf den Vierten der 3. Liga A. Leider sind wegen Corona keine Zuschauer zugelassen.

Rostock | Beide Mannschaften wollen sich so unterstützen, um am 23. Januar erfolgreich in das Restprogramm der Meisterschaft starten zu können, Rostock dann beim Thüringer HC II. Bis zum 4. Februar läuft die Sportlerumfrage der NNN. Zur Abstimmung Seit Montag befinden sich die RHC-Frauen wieder im Training. Zunächst fehlten noch Martina Corkovic und Lara ...

