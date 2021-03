NNN-Sportlerwahl : Hannes Ocik und Jette Müller sind Rostocks beliebteste Sportler

Im Nachwuchs gewannen Eric Frank und Mette Fee Morche. Die Mannschaftswertungen gingen an Empors Handballer.

Rostock | Die Pandemie auch als Chance begreifend, beschritt auch die NNN-Sportlerwahl in diesem Jahr neue Wege. Die Ehrungsveranstaltung wurde in diesem Jahr aus einer Werkstatt des langjährigen Partners FSN per Livestream übertragen – mit Publikum und Sportlern wäre das nicht möglich gewesen. Einzige Sportlerin vor Ort war Ruder-Weltmeisterin Marie-Louise Dr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.