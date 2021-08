Rudern in Rostock : „Hoffen, dass die JWM nur das Sprungbrett zu was Größerem sind“

Das große Talent Oliver Holtz vom RRC startet in Plowdiw im Einer und bekam in der UWV in Grünau sogar „Einzelunterricht“ von Olympiasieger Joachim Dreifke. Insgesamt sind sieben Sportler/innen aus MV dabei.

Rostock | Mit sieben Sportler/innen – vier aus Rostock und drei, die für Stralsund starten – ist Mecklenburg-Vorpommern bei den Junioren-Weltmeisterschaften ab Mittwoch in Plowdiw vertreten. Nach vier Wochen UWV in Grünau fliegt das deutsche Team am Sonntag von Berlin nach Bulgarien. „Unsere drei Jungs im Achter haben die größte Chance“ „Unsere drei Jungs...

