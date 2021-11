Judo in Rostock : Annika Würfel startet beim Grand Slam in Baku statt bei U23-EM

Die 21-Jährige vom VfK Bau bestreitet auch ihren letzten Wettkampf des Jahres weiter bei den Frauen und soll Punkte für die Weltrangliste sammeln. Es geht schon jetzt um die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Rostock | Die Deutsche Judo-Frauen-Meisterin Annika Würfel vom VfK Bau hätte laut ursprünglicher Planung an diesem Wochenende die Europameisterschaften in ihrer eigentlichen Altersklasse in Budapest wahrnehmen sollen. Doch die Teilnahme ist der 21-Jährigen „untersagt“ worden. Aus gutem Grund. Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris geht es bereits...

