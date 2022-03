Judo in Rostock : Annika Würfel will aus Prag eine Medaille mit nach Hause bringen

Nach ihrer Corona-Zwangspause ist die 22-Jährige vom VfK Bau Rostock wieder voller Tatendrang und nimmt sich für ihren Start am Sonnabend bei den European Open viel vor.

Rostock | Judoka Annika Würfel vom VfK Bau Rostock war zwar beim Grand Slam in Tel Aviv, der PCR-Test am Flughafen fiel aber positiv aus, so dass sie im Hotelzimmer bleiben musste… Wenigstens ging die Hoffnung der 22-Jährigen in Erfüllung, nur fünf Tage in Quarantäne ausharren zu müssen. „Bei mir ist alles bereinigt: Ich bin geimpft, geboostert und jetzt ...

