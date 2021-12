Handball in Rostock : Jugend des HC Empor ist gegen Altenhagen-Heepen klar favorisiert

Bereits in der Vorrunde der Bundesliga hatten die Gastgeber den Gegner mit 30:21 klar besiegt. Das wollen sie am Sonntag ab 17 Uhr in Marienehe erneut tun. Drei weitere Spiele mit Rostocker Beteiligung finden statt.

Rostock | „Halbzeit“ in der Hauptrunde B der Handball-Jugend-Bundesliga heißt es am Sonntag nach der Partie des HC Empor gegen die TSG Altenhagen-Heepen. In der um 17 Uhr in der Fiete-Reder-Halle beginnenden Begegnung sind die mit 6:6 Punkten an dritter Stelle liegenden Rostocker gegen das Schlusslicht (0:10) klar favorisiert. Bereits in der Vorrunde waren beid...

