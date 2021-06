Leichtathletik in Rostock : Julia Ulbricht trotz Problemen mit dem Fuß Deutsche U23-Meisterin

„Es lief gut, tat auch nichts weh, erst die letzten drei Versuche waren ziemlich schmerzhaft“, berichtete sie. Speerwerfer Eric Frank und Dreispringerin Mara Häusler (ebenfalls vom 1. LAV) landen jeweils auf Rang sechs.

Rostock | Julia Ulbricht vom Speerwurf-Team des 1. LAV Rostock hat am Sonntag bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U 23 in Koblenz trotz ihrer Probleme mit dem linken Fuß den Titel erobert. Gleich mit dem ersten Versuch (53,50 Meter/hätten zu Bronze gereicht) ging sie in Führung und stockte im dritten noch auf 54,02 auf – Gold vor Leah Wipper (L...

