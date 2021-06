Para-Schwimmen in Rostock : Jungs vom Hanse-SV sorgen zum Auftakt in Berlin für Paukenschläge

Über 100 Meter Schmetterling stürmen die von André Wilde trainierten Leon Bennarndt und Nils Hutschreuther am ersten Tag der offenen Deutschen Meisterschaften zu neuen Bestzeiten und waren zudem beste Deutsche.

Rostock | Die Para-Schwimmer des Hanse-Schwimmverein Rostock sind am Donnerstag mit Paukenschlägen in die 33. offenen Deutschen Meisterschaften in Berlin gestartet. Auf der 50-Meter-Bahn stellten die Jungen von Landestrainer André Wilde durchweg Bestleistungen auf. Den Anfang machte Leon Bennarndt (B-Jugend) über 100 Meter Schmetterling: Er verbesserte si...

