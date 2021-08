Handball in Rostock : Juniorenteam des RHC vor dem Saisonstart in der Oberliga

Für Coach Dominic Buttig steht die sportliche und persönliche Weiterentwicklung der Spieler im Vordergrund.

Rostock | Die Handballmädchen des Rostocker HC verfehlten nur knapp die Teilnahme an der A-Junioren-Bundesliga. Doch viel Zeit um zu trauern blieb nicht, denn bereits am 4. September wartet mit dem Spiel gegen Mitaufsteiger HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf die erste Partie in der Oberliga Ostsee-Spree. NNN-Autorin Renate Kudruhs sprach mit RHC-Coach Dominic Buttig. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.