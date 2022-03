Handball in Rostock : Juniorteam RHC II verliert trotz starker Vorstellung mit 19:20

Ärgerlich – es war mehr drin beim neuen Tabellenführer SG OSF Berlin. Tags zuvor hatten die Rostockerinnen in der Oberliga Ostsee-Spree mit 35:28 bei der SG Narva Berlin gewonnen.

Rostock | Trotz eines starken Auftritts verloren die Mädchen des Juniorteams Rostocker HC II am Sonntag in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree der Frauen beim neuen Tabellenführer SG OSF Berlin mit 19:20 (9:12). Trainer Dominic Buttig: „Das Ergebnis ist total ärgerlich, da war wirklich mehr drin. Am Ende verwarfen wir zu viele wichtige Bälle. Die Mädchen habe...

