Handball in Rostock : Karin Waleska-Saß im Präsidium des Landesverbandes

Die 47-jährige Hansestädterin ist zur Vorsitzenden des Jugendausschusses des HVMV gewählt worden.

Rostock | Zwar ist der Bezirkshandballverband Rostock/MV Nord der kleinste im Land, aber was die Arbeit betrifft, nicht der unbedeutendste. Das wurde jetzt auch in den Strukturen des Handball-Verbandes Mecklenburg-Vorpommern etwas korrigiert. Bei einer turnusmäßigen Neuwahl für den HVMV-Jugendausschuss trat aus der Hansestadt Karin Waleska-Saß an und machte in ...

