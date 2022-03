Doberaner FC im Abstiegskampf : Landesliga-Fußballer streben Auftaktsieg beim TSV 1860 Stralsund an

Trainer Max Prust sieht sein Team gut vorbereitet und fokussiert. Die Doberaner reisen beinahe in Bestbesetzung an den Sund. Welche Bedeutung ein guter Pflichtspiel-Start 2022 für sie hätte:

Rostock | Die Vorfreude bei Trainer Max Prust und seiner Mannschaft vom Doberaner FC steigt. Am Sonnabend (14 Uhr) starten die Fußballer aus der Münsterstadt beim Tabellenfünften TSV 1860 Stralsund (15 Punkte) in das Pflichtspiel-Jahr 2022 in der Landesliga Nord. „Nachdem der geplante Start in der Vorwoche Corona-bedingt verschoben werden musste, befinden wir u...

