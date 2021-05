Leichtathletik in Rostock : Bahneröffnung des 1. LAV Rostock ist ein Erfolg

Der Verein führt unter Beachtung der Corona-Regeln und mit einem Hygienekonzept einen ersten Wettkampf 2021 durch.

Rostock | Ein Zeichen der Hoffnung setzte am Sonnabend der 1. LAV Rostock. In enger Abstimmung mit den Behörden und einem strikten Hygienekonzept richtete der Verein seine traditionelle Bahneröffnung aus und gab damit rund 90 Bundes- und Landeskader aus Mecklenburg-Vorpommern die Möglichkeit, ihre Trainingsleistungen auch mal wieder in einem Wettkampf zu zeigen...

