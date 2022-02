Bowling in Rostock : Mixed-Landesmeister-Titel an Isabelle Arnold/Alexander Krempien

Auch der zweite Platz im Stralsunder „Hanse-Bowling“ geht an ein Duo vom 1. BC Rostock, an Florentine Burmeister und Ralf Polkow, die sich noch bis auf fünf Pins herankämpften. Vierte wurden Stefanie Rose/Thomas Piesold.

Rostock | An den zurückliegenden beiden Wochenenden wurde die Mixed-Landesmeisterschaft von Mecklenburg-Vorpommern im Bowling ausgespielt. Zur Vorrunde am 29. und 30. Januar im Bowlingcenter Leuchtfeuer in Ribnitz-Damgarten starteten drei gemischte Doppel des 1. BC Rostock, die es alle ins Finale am vorigen Sonnabend im Stralsunder „Hanse-Bowling“ schafften....

