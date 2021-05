Leichtathletik in Rostock : Zeitmessung zickt – Glück für Mädchen-Quartett vom 1. LAV

In Bremen mussten die Rostocker U16-Mädels gegen eine Frauenstaffel antreten.

Bremen | Voller Vorfreude und mit großer Motivation machten sich fünf Mädchen vom 1. LAV Rostock und ihre Trainer am Sonnabend auf den Weg zu einem Einladungs- und Qualifikationswettkampf in die Hansestadt Bremen. Geladen waren nur Kader-Athleten und es wurde ausschließlich gesprintet. So war der Rahmen ähnlich klein wie beim Abendsportfest des Vereins. Und kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.