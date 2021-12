Laufen in Rostock : Malte Propp qualifiziert sich für die Cross-Europameisterschaften

Der 22-Jährige vom TC FIKO verlor zwar beim Sparkassen-Cross in Pforzheim auf den letzten drei Metern noch um 39 Hundertstelsekunden eine Medaille, konnte sich aber mit dem EM-Ticket trösten.

Rostock | Der im US-Bundesstaat Oklahoma an der University of Tulsa Management mit der Spezialisierung auf IT studierende Malte Propp hat sich beim Sparkassen-Cross in Pforzheim in der Altersklasse U 23 für die Cross-Europameisterschaften am 12. Dezember in der irischen Hauptstadt Dublin qualifiziert. Der Läufer vom TC FIKO wurde im Qualifikationsrennen über 88...

