Leichtathletik in Rostock : Dreispringerin Mara Häusler gelingen starke 13,56 Meter

Die Athleten des 1. LAV Rostock, die in den USA studiert, qualifiziert sich für die Nationalen College-Meisterschaften und schafft die Norm für die U23-Europameisterschaften.

Rostock | Paukenschlag durch Mara Häusler bei den NCAA West Preliminary Championships in College Station (Texas): Die Dreispringerin des 1. LAV Rostock, die an der Universität of Missouri studiert, hat mit 13,56 Meter eine neue Bestleistung aufgestellt. Damit qualifizierte sie sich für die Nationalen Titelkämpfe in Eugene (Oregon) vom 9. bis 12. Juni, knackte d...

