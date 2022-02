Leichtathletik in Rostock : Marathonläufer Tom Gröschel beendet Trainingslager in Kenia

In den vergangenen vier Wochen hat er sich im „Home of Champion“ im kenianischen Iten auf die Saison 2022 vorbereitet.

Rostock | Die Tage von Tom Gröschel im „Home of Champion“ des kenianischen Iten neigen sich dem Ende zu. Der Hansestädter muss so langsam ans Kofferpacken denken. Am Freitag hebt der Flieger in Nairobi wieder in Richtung Deutschland ab. „Am Wochenende bin ich endlich wieder in Mecklenburg-Vorpommern bei meiner Familie und Freundin. Ich freue mich schon auf das ...

