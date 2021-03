Rostockerin rudert um Olympia : Marie-Louise Dräger/Katrin Volk lösen es ganz souverän

Zwei Ausscheidungs-Rennen, zwei Siege: Die nationale Ausscheidung auf dem Fühlinger See in Köln wird zum Triumph.

Rostock | „1:0“: Ganz trocken teilte am Mittwoch um 12.26 Uhr Ruderin Marie-Louise Dräger über WhatsApp mit, dass sie und ihre Ulmer Bootspartnerin Katrin Volk das erste Rennen der nationalen Ausscheidung im Leichtgewichts-Doppelzweier für sich entschieden haben. Am Abend beendeten die beiden – indem sie auf dem Fühlinger See in Köln auch Lauf zwei über die ...

