Tischtennis : Maxi Langschwager wird beim Top-48-Turnier sensationell Neunte

Die Sportlerin vom SV Nord West Rostock feiert damit im Nachwuchsbereich den größten Erfolg für Mecklenburg-Vorpommern seit der Wende.

Rostock | Riesenerfolg für Maxi Langschwager: Die 16-Jährige vom SV Nord West Rostock wurde beim Top-48-Turnier der U 18 im Tischtennis in Göttingen starke Neunte. „Es ist schon ein sehr überwältigendes Gefühl, wenn man als einzige Repräsentantin seines Bundeslandes zu so einem großen Turnier fährt. Am Anfang wurde ich belächelt und gar nicht richtig ernst geno...

