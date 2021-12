Handball in Rostock : Bitter, mit der letzten Aktion um den Lohn gebracht zu werden

Das ist echt Pech: In der Schlusssekunde kassierte der HC Empor gegen den THW Kiel in der Jugend-Bundesliga in Marienehe durch Colin Simon den entscheidenden Treffer zum 32:33.

Rostock | Der rechte Rückraum-Spieler hatte für die Gäste bereits das 31:31 (56:47) und 32:31 (58:28) erzielt. Die Rostocker befanden sich nach 56-einhalb Minuten teilweise sogar in doppelter Unterzahl. Trainer Tobias Seering: „Das ist natürlich bitter, mit der letzten Aktion um den Lohn einer kämpferisch und spielerisch sehr guten Leistung gebracht zu werden. ...

