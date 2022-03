Eishockey in Rostock : Nach Quarantäne: Rostock Piranhas nehmen den Spielbetrieb wieder auf

Die Kufencracks bestreiten am Mittwochabend ihr drittletztes Spiel der Hauptrunde in der Eishalle Schillingallee. Es geht gegen den Krefelder EV 81. Trainer Chris Stanley spricht über die Bedeutung der Partie.

Rostock | Für die Piranhas des Rostocker Eishockey-Clubs (REC) geht es heute (20 Uhr, Eishalle Schillingallee) gegen den Krefelder EV 81 endlich weiter in der Oberliga Nord. Es wird das drittletzte Spiel der Hauptrunde. Danach folgen noch die Partien am Freitag um 16 Uhr gegen die Hammer Eisbären und am Sonntag um 18 Uhr in Krefeld, ehe die Pre-Play-offs gegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.