Fußball-Landesliga Nord : Nach roter Karte gegen Tim Hermann kommt Graal-Müritz vom Kurs ab

Die Gäste führten in Laage durch ein Tor ihres Spielertrainers mit 1:0, doch als er kurz nach dem Ausgleich wegen „versuchten Kopfstoßes“ vom Platz musste, drehte sich das Spiel. Die Gastgeber nutzten ihre Überzahl aus.

Rostock | Der TSV Graal-Müritz hätte am 5. Spieltag der Fußball-Landesliga Nord in Laage schon in der 2. Minute in Führung gehen können, doch Matti Michallik schoss aus Nahdistanz übers Tor. Mitte der ersten Halbzeit gelang Spielertrainer Tim Hermann das 1:0. Kurz nach dem Ausgleich, fast mit dem Pausenpfiff, wurde er allerdings des Feldes verwiesen. In der zwe...

